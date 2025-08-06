Туск обратился к полякам, которых разочаровал день инаугурации нового президента

Польский премьер Дональд Туск в день инаугурации нового президента Кароля Навроцкого опубликовал резкое видеообращение, обратившись к тем полякам, для которых "этот день стал печальным и разочаровывающим".

Видео опубликовано в Х главы правительства Польши, сообщает "Европейская правда".

В частности, Туск вспомнил, что как премьер сотрудничал с тремя президентами.

"Как премьер-министр я сотрудничал до сих пор с тремя президентами. С Лехом Качиньским сотрудничество было сложным, но не враждебным, с Брониславом Коморовским – дружественным, но требовательным, с Анджеем Дудой – несложным и очень предсказуемым. Как будет с четвертым? Мы справимся", – сказал он.

В видео Туск также критически высказался о правлении Анджея Дуды, который занимал пост президента в течение двух сроков.

По его словам, десятилетие правления Дуды стало периодом "грусти, печали и опасений за родину".

Туск считает, что с принятием присяги Навроцким "к старым опасениям добавились новые".

"Мы все верили, что честность, доброта и любовь победят. А то, что произошло, подвергает эту веру серьезному испытанию", – отметил премьер.

В то же время он призвал поляков к единству, а также добавил, что поддержка правящей коалиции только возросла.

"В жизни, как и в спорте, случаются поражения. Но после поражения нужно подняться и идти дальше, потому что поражение имеет только один выход: вера в победу. И мы снова отправляемся за этой победой", – добавил Туск.

Он призвал своих сторонников "не сдаваться", "не терять веры" и перегруппироваться перед парламентскими выборами 2027 года.

"Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы через два года нас стало еще больше. И пусть сегодняшний день только укрепит нашу решимость. Потому что наши бело-красные сердца действительно непобедимы", – резюмировал глава правительства.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

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