Навроцький у першій промові розповів, що чекає на Польщу за його президентства

Президент Польщі Кароль Навроцький, який 6 серпня склав присягу, виступив із першою промовою, у якій озвучив свої кроки на посаді глави держави.

Заяву нового президента Польщі наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Навроцький пообіцяв бути "голосом польського народу".

"Я не здивую вас своєю політичною програмою на наступні п'ять років. Я маю намір бути послідовним і рішучим", – підкреслив він.

Він додав, що "усвідомлює розбіжності в політичному та суспільному житті Польщі", а також пообіцяв ухвалювати рішення, щоб подолати ці розбіжності.

Навроцький заявив, що підтримує Польщу, яка є членом ЄС, але "не стане Європейським Союзом, це Польща і вона залишиться Польщею".

"Як у переговорах з польським урядом, так і на міжнародній арені я, звичайно, буду дипломатично підтримувати відносини в рамках Європейського Союзу. Але я ніколи не погоджуся на те, щоб Європейський Союз відібрав у Польщі повноваження, особливо в питаннях, які не закріплені в європейських договорах, і вони не повинні змінюватися", – заявив він.

Описуючи свою програму, Навроцький також зазначив, що як президент скаже "ні нелегальній міграції, так польському злотому, ні приєднанню до євро", і що він блокуватиме будь-які спроби підвищити пенсійний вік.

"Вільний вибір вільної нації привів мене сьогодні до вас – незважаючи на кампанію пропаганди, брехні, політичного театру та зневаги, з якими я зіткнувся на шляху до президентського крісла. І я пробачив… як християнин… Я пробачаю всю цю зневагу", – сказав новий президент.

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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