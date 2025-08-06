Навроцкий в первой речи рассказал, что ждет Польшу при его президентстве

Президент Польши Кароль Навроцкий, который 6 августа принес присягу, выступил с первой речью, в которой озвучил свои шаги на посту главы государства.

Заявление нового президента Польши приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В своей речи Навроцкий пообещал быть "голосом польского народа".

"Я не удивлю вас своей политической программой на следующие пять лет. Я намерен быть последовательным и решительным", – подчеркнул он.

Он добавил, что "осознает разногласия в политической и общественной жизни Польши", а также пообещал принимать решения, чтобы преодолеть эти разногласия.

Навроцкий заявил, что поддерживает Польшу, которая является членом ЕС, но "не станет Европейским Союзом, это Польша и она останется Польшей".

"Как в переговорах с польским правительством, так и на международной арене я, конечно, буду дипломатично поддерживать отношения в рамках Европейского Союза. Но я никогда не соглашусь на то, чтобы Европейский Союз отобрал у Польши полномочия, особенно в вопросах, которые не закреплены в европейских договорах, и они не должны меняться", – заявил он.

Описывая свою программу, Навроцкий также отметил, что как президент скажет "нет нелегальной миграции, польскому злотому, присоединению к евро", и что он будет блокировать любые попытки повысить пенсионный возраст.

"Свободный выбор свободной нации привел меня сегодня к вам – несмотря на кампанию пропаганды, лжи, политического театра и пренебрежения, с которыми я столкнулся на пути к президентскому креслу. И я простил… как христианин… Я прощаю все это пренебрежение", – сказал новый президент.

6 августа Навроцкий официально принес присягу в качестве нового президента Польши, сменив на этом посту Анджея Дуду.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

Читайте подробнее, что Кароль Навроцкий говорил об Украине во время кампании и как будущий президент изменит Польшу и чего ждать Украине.