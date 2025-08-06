В Дрездене возле обрушенного моста нашли бомбу времен Второй мировой

На месте разрушенного моста Карола в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльбу – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны планируют обезвредить в среду, 6 августа. По данным полиции, ее обнаружили строители во вторник, 5 августа, утром.

По словам специалистов службы обезвреживания взрывоопасных предметов, это 250-килограммовая британская бомба, которая не взорвалась. Она оснащена детонатором и должна быть обезврежена на месте находки.

Необходимая зона ограждения простирается по обе стороны реки Эльбы. Около 17 тысяч человек и тысячи гостей отелей покинут эту территорию, а туристические достопримечательности, правительственные министерства и предприятия будут закрыты.

Это четвертая бомба времен Второй мировой войны, найденная с начала работ по сносу моста Карола. Первая неразорвавшаяся бомба была обнаружена 8 января этого года, вторая и третья – 27 и 28 января. Третья бомба уже не имела детонатора.

Эксперты не исключали, что в этом районе могут быть еще неразорвавшиеся бомбы. По данным историков, во время воздушных налетов 13 и 14 февраля 1945 года на Дрезден было сброшено 2400 тонн мин и взрывных бомб. Эксперты оценивают, что 20% из них не взорвались.

В начале июня в немецком Кельне произошла крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.

11 июля в районе Биркеакер города Штутгарт на юге Германии завершилась операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

А в немецкой Баварии нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего эвакуировали более 2500 человек.