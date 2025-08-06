Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на пункте "Дариали"

Со второй половины июня Россия существенно активизировала депортацию украинских граждан через границу с Грузией, что вызвало гуманитарный кризис в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", некоторые украинцы объявили о начале голодовки.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

В МИД сообщили, что благодаря мерам, принятым МИД совместно с компетентными органами Украины, с конца июня по сей день уже удалось организовать выезд 44 граждан Украины из буферной зоны российско-грузинской границы.

В то же время Россия продолжила присылать большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции, отметило украинское ведомство.

В МИД отметили, что сейчас в буферной зоне пункта пропуска находятся 96 граждан Украины.

"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", – акцентировало украинское внешнеполитическое ведомство.

В среду, 5 августа, посольство Украины в Грузии получило обращение от пяти граждан Украины на КПП "Дариали" о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить им пересечь границу Грузии.

К голодовке присоединяются и другие граждане, которые находятся в этом пункте пропуска.

Получив информацию о начале голодовки, консулы посольства Украины в Грузии отправились на границу для встречи с гражданами Украины в пункте пропуска и обратились к грузинской стороне с требованием безотлагательного и беспрепятственного доступа.

Консулы находятся на постоянной связи с гражданами Украины, которые находятся в пункте пропуска "Дариали", включая тех, кто объявил голодовку.

МИД отметил, что большинство украинских граждан, которых РФ депортирует на границу с Грузией – это люди, привлекавшиеся к уголовной ответственности. Среди них есть как те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях Украины и был принудительно перемещен на территорию РФ, так и граждане Украины, которые находились на территории РФ и были осуждены за совершенные там преступления.

С целью урегулирования гуманитарных аспектов пребывания украинцев в буферной зоне грузинской границы посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии.

О проблеме застрявших на границе РФ и Грузии депортированных граждан Украины время от времени пишут правозащитные инициативы и СМИ.

По словам самих экс-заключенных и правозащитников, им приходится ожидать решения о репатриации в тяжелых условиях – без адекватного доступа к медицинской помощи и питания и без достаточного количества спальных мест.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня комментировали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.

Недавно в МВД Грузии сообщили, что процесс возвращения в Украину украинцев-заключенных, которые оказались в РФ и затем были депортированы Москвой, постепенно происходит, но является непростым из-за статуса этих лиц и необходимости многочисленных согласований.