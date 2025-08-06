Міськрада Лісабона програла апеляцію у справі передачі даних протестувальників Москві

Міська рада Лісабона програла другу апеляцію у справі, коли вона надсилала електронні листи з персональними даними антипутінських активістів російському посольству.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Diario de Noticias.

Південний центральний адміністративний суд вирішив вважати апеляцію Лісабонської міської ради "абсолютно необґрунтованою", що є другою поразкою в суді у справі, порушеній після штрафу в розмірі 1,25 мільйона євро, накладеного Національною комісією із захисту даних (CNPD).

Ця сума була послідовно зменшена до нинішніх 738 тисяч євро після закінчення терміну давності за кілька правопорушень, скоєних міською радою Лісабона, і буде зменшена ще більше, особливо якщо справа триватиме ще кілька років, але обвинувальний вирок вже є головним болем для Карлуша Моедаша, чинного мера, особливо за кілька тижнів до місцевих виборів.

У червні 2021 року португальська столиця визнала, що передала посольству Росії в Лісабоні персональні дані трьох організаторів антикремлівської демонстрації – справа, яку згодом у Португалії назвуть Russiagate.

Активісти, про яких йдеться, організовували демонстрацію біля посольства Росії в Лісабоні на підтримку покійного політичного дисидента Алексєя Навального, заарештованого в січні 2021 року після повернення в Росію.

Активістами були троє громадян Португалії, двоє з яких мали подвійне російське громадянство і були дисидентами путінського режиму. Вони стверджували, що міська рада Лісабона поставила під загрозу їхню безпеку та безпеку членів їхніх сімей у Росії, оприлюднивши їхні дані.

Згідно з португальським законодавством, організатори таких протестів повинні надсилати свої особисті дані, включаючи ім'я, ідентифікаційний номер, адресу та номер телефону, до міської ради, яка потім надсилає ці дані до поліції та "компетентних органів".

Міська рада, очевидно, витлумачила правила таким чином, що вона повинна була надіслати дані не лише португальській поліції, але й російському посольству в Лісабоні, де проходив протест.

Через три роки Адміністративний суд Лісабона зобов'язав муніципалітет виплатити штраф у розмірі 1 027 500 євро.

Рішення було винесено після апеляції Лісабонської міської ради, яка оскаржила початковий штраф.

У свіжому рішенні судді визнали муніципалітет Лісабона винним у скоєнні 65 проступків, які підпадають під дію Загального регламенту про захист даних і підлягають покаранню, і наклали на нього єдиний штраф у розмірі 738 тисяч євро.

Поки що невідомо, чи буде міськрада подавати апеляцію на це останнє рішення. Вона може зробити це через інші португальські суди, а якщо вони будуть вичерпані, вона все одно може звернутися до європейських судів.