Горсовет Лиссабона проиграл апелляцию по делу передачи данных протестующих Москве

Городской совет Лиссабона проиграл вторую апелляцию по делу, когда он отправлял электронные письма с персональными данными антипутинских активистов российскому посольству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Diario de Noticias.

Южный центральный административный суд решил считать апелляцию Лиссабонского городского совета "абсолютно необоснованной", что является вторым поражением в суде по делу, возбужденному после штрафа в размере 1,25 миллиона евро, наложенного Национальной комиссией по защите данных (CNPD).

Эта сумма была последовательно уменьшена до нынешних 738 тысяч евро после истечения срока давности за несколько правонарушений, совершенных городским советом Лиссабона, и будет уменьшена еще больше, особенно если дело продлится еще несколько лет, но обвинительный приговор уже является головной болью для Карлуша Моэдаша, действующего мэра, особенно за несколько недель до местных выборов.

В июне 2021 года португальская столица признала, что передала посольству России в Лиссабоне персональные данные трех организаторов антикремлевской демонстрации – дело, которое впоследствии в Португалии назовут Russiagate.

Активисты, о которых идет речь, организовывали демонстрацию у посольства России в Лиссабоне в поддержку покойного политического диссидента Алексея Навального, арестованного в январе 2021 года после возвращения в Россию.

Активистами были трое граждан Португалии, двое из которых имели двойное российское гражданство и были диссидентами путинского режима. Они утверждали, что городской совет Лиссабона поставил под угрозу их безопасность и безопасность членов их семей в России, обнародовав их данные.

Согласно португальскому законодательству, организаторы таких протестов должны отправлять свои личные данные, включая имя, идентификационный номер, адрес и номер телефона, в городской совет, который затем направляет эти данные в полицию и "компетентные органы".

Городской совет, очевидно, истолковал правила таким образом, что он должен был отправить данные не только португальской полиции, но и российскому посольству в Лиссабоне, где проходил протест.

Спустя три года Административный суд Лиссабона обязал муниципалитет выплатить штраф в размере 1 027 500 евро.

Решение было вынесено после апелляции Лиссабонского городского совета, который обжаловал первоначальный штраф.

В свежем решении судьи признали муниципалитет Лиссабона виновным в совершении 65 проступков, которые подпадают под действие Общего регламента о защите данных и подлежат наказанию, и наложили на него единый штраф в размере 738 тысяч евро.

Пока неизвестно, будет ли горсовет подавать апелляцию на это последнее решение. Он может сделать это через другие португальские суды, а если они будут исчерпаны, он все равно может обратиться в европейские суды.