Мерію Лісабона оштрафували за розкриття особистих даних опозиціонерів з РФ

Мерію Лісабона оштрафували на 1,25 млн євро за те, що вона, порушуючи закони Євросоюзу, передавала посольствам різних країн, зокрема Росії, особисті дані організаторів акцій протесту перед цими посольствами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російська служба BBC.

Розгляд у цій справі розпочався з того, що російські політемігранти, що живуть у Португалії, в середині минулого року виявили, що мерія передала посольству Росії персональні дані - імена, адреси та номери телефонів - організаторів акції на підтримку Алексєя Навального.

Португальська Комісія із захисту даних провела розслідування та з'ясувала, що міська влада під керівництвом тодішнього мера-соціаліста Фернанду Медіни у 2018-2021 роках 225 разів порушила закон, передавши персональні дані учасників 52 різних акцій посольствам Росії, Куби, Венесуели, Анголи та інших. країн.

Мерія передавала дані посольствам і до 2018 року, але на той час це ще не було порушенням закону: Європейський Загальний регламент із захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR) набув чинності у травні 2018 року.

У доповіді Комісії захисту даних йдеться, що за деякі з випадків можна було б оштрафувати на 20 млн євро за кожен, але комісія пожаліла мерію, взявши до уваги її фінансові труднощі через пандемію.

Мерія, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, у п'ятницю випустила заяву, в якій назвала штраф "важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона".

Минулого року, коли з'ясувалося, що мерія передає персональні дані посольствам, спалахнув досить гучний скандал.

Мер Фернанду Медіна вибачився за те, що сталося, і запевнив, що більше таке не повториться, проте цей скандал, як вважає багато хто, став однією з причин його програшу на виборах у вересні минулого року.