Мер Кишинева хоче оскаржити заборону на вʼїзд до Румунії

Мер Кишинева і лідер партії "Рух національної альтернативи" (MAN) Іон Чебан заявив про намір оскаржити заборону на в'їзд до Румунії.

Про це він повідомив у середу у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Чебан назвав заборону на в'їзд до Румунії "виключно політичним рішенням", пов'язаним з прийдешніми парламентськими виборами в Молдові та закулісною домовленістю румунського й молдовського президентів.

"Тому що зараз передвиборчий період, тому що скоро виборча кампанія, і вони всіма силами хочуть мене дискредитувати. Що відбувається зараз і що ми вже зробили? Перш за все, ми оскаржуємо це рішення", – анонсував він.

Мер Кишинева заявив, що його адвокати скерували запити до відповідних румунських установ, але так і не отримали "чіткої відповіді", хто ухвалив рішення про заборону на вʼїзд і з яких причин.

Нагадаємо, 9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що причиною заборони стали, зокрема, його "складні звʼязки" з Росією.

Нагадаємо, Чебан очолює політичний блок "Альтернатива" разом із опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

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