Мэр Кишинева хочет обжаловать запрет на въезд в Румынию

Мэр Кишинева и лидер партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) Ион Чебан заявил о намерении обжаловать запрет на въезд в Румынию.

Об этом он сообщил в среду на своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Чебан назвал запрет на въезд в Румынию "исключительно политическим решением", связанным с предстоящими парламентскими выборами в Молдове и закулисной договоренностью румынского и молдавского президентов.

"Потому что сейчас предвыборный период, потому что скоро избирательная кампания, и они всеми силами хотят меня дискредитировать. Что происходит сейчас и что мы уже сделали? Прежде всего, мы обжалуем это решение", – анонсировал он.

Мэр Кишинева заявил, что его адвокаты направили запросы в соответствующие румынские учреждения, но так и не получили "четкого ответа", кто принял решение о запрете на въезд и по каким причинам.

Напомним, 9 июля румынское МИД сообщило о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что причиной запрета стали, в частности, его "сложные связи" с Россией.

Напомним, Чебан возглавляет политический блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло, который примет участие в парламентских выборах в Молдове 28 сентября.

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