У Норвегії знайшли живим американського журналіста, який зник під час гірського походу

Американський журналіст Алек Лун, який зник під час походу в норвезькому національному парку, знайдений живим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання VG.

Лун був знайдений поблизу національного парку Фольгефонна екіпажем вертольота і доставлений для надання медичної допомоги, повідомив у середу Норвезький Червоний Хрест.

"Ми дуже, дуже щасливі! Велике спасибі всім в Норвегії, хто допоміг його знайти", – сказала дружина Луна Вероніка Сільченко виданню телефоном після того, як її чоловіка знайшли.

Журналіст був знайдений з деякими травмами ніг, за словами Свейна Буера, менеджера з надзвичайних ситуацій поліції Хардангера.

Рятувальники знайшли його об 11.34 ранку за місцевим часом у середу, повідомляє Норвезький Червоний Хрест. За даними організації, він був притомний, але втомлений, коли його знайшли, і висловив велике полегшення.

"Я не пам'ятаю, щоб ми знаходили когось живим після стількох днів пошуків. Пошуки не завжди закінчуються так, як сьогодні. Це величезне полегшення для всіх, хто брав участь у пошуках", – сказав Стіг Хоуп, волонтер Червоного Хреста у Фольгефонні.

Лун, кліматичний журналіст зі штату Вісконсін, був оголошений дружиною зниклим безвісти в понеділок, після того, як він не зміг сісти на літак додому.

Раніше Сільченко повідомила, що востаннє розмовляла з Луном у четвер, коли він вирушав у похід. Однак через те, що в горах телефонний сигнал може бути нестабільним, вона занепокоїлася лише через кілька днів.

Операція з пошуку Луна розпочалася в понеділок і була розширена у вівторок. Інгеборг Торсланд, прессекретар Норвезького Червоного Хреста, раніше повідомила, що операція охоплює велику територію і що сильні дощі ускладнили навігацію.

38-річний журналіст працював у таких виданнях, як National Geographic, The Guardian, The New York Times і The Atlantic. Наразі він мешкає в Лондоні, після того, як жив у Москві та Стамбулі.

