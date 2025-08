В Норвегии нашли живым американского журналиста, пропавшего во время горного похода

Американский журналист Алек Лун, пропавший во время похода в норвежском национальном парке, найден живым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание VG.

Лун был найден вблизи национального парка Фольгефонна экипажем вертолета и доставлен для оказания медицинской помощи, сообщил в среду Норвежский Красный Крест.

"Мы очень, очень счастливы! Большое спасибо всем в Норвегии, кто помог его найти", – сказала жена Луна Вероника Сильченко изданию по телефону после того, как ее мужа нашли.

Журналист был найден с некоторыми травмами ног, по словам Свейна Буера, менеджера по чрезвычайным ситуациям полиции Хардангера.

Спасатели нашли его в 11.34 утра по местному времени в среду, сообщает Норвежский Красный Крест. По данным организации, он был в сознании, но уставший, когда его нашли, и выразил большое облегчение.

"Я не помню, чтобы мы находили кого-то живым после стольких дней поисков. Поиски не всегда заканчиваются так, как сегодня. Это огромное облегчение для всех, кто участвовал в поисках", – сказал Стиг Хоуп, волонтер Красного Креста в Фольгефонне.

Лун, климатический журналист из штата Висконсин, был объявлен женой пропавшим без вести в понедельник, после того как он не смог сесть на самолет домой.

Ранее Сильченко сообщила, что последний раз разговаривала с Луном в четверг, когда он отправлялся в поход. Однако из-за того, что в горах телефонный сигнал может быть нестабильным, она забеспокоилась только через несколько дней.

Операция по поиску Луна началась в понедельник и была расширена во вторник. Ингеборг Торсланд, пресс-секретарь Норвежского Красного Креста, ранее сообщила, что операция охватывает большую территорию и что сильные дожди затруднили навигацию.

38-летний журналист работал в таких изданиях, как National Geographic, The Guardian, The New York Times и The Atlantic. В настоящее время он проживает в Лондоне, после того как жил в Москве и Стамбуле.

