Зранку 7 серпня по всій Молдові розпочались масштабні обшуки в рамках розслідування справи про підкуп виборців і незаконне фінансування.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначили молдовські правоохоронці, співробітники Національного інспекторату розслідувань, поліцейська бригада Fulger і прокурори PCCOCS (прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливих справ) проводять 78 обшуків у кількох населених пунктах країни.

У поліції пообіцяли пізніше надати детальнішу інформацію.

Нещодавно поліція Молдови попередила про те, що в країні з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через мобільний додаток.

Як відомо, 28 вересня у Молдові мають відбутися парламентські вибори.

