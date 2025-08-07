Утром 7 августа по всей Молдове начались масштабные обыски в рамках расследования дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление полиции, информирует "Европейская правда".

Как отметили молдовские правоохранители, сотрудники Национального инспектората расследований, полицейская бригада Fulger и прокуроры PCCOCS (прокуратуры по вопросам борьбы с организованной преступностью и особым делам) проводят 78 обысков в нескольких населенных пунктах страны.

В полиции пообещали позже предоставить более подробную информацию.

Недавно полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение.

Как известно, 28 сентября в Молдове должны состояться парламентские выборы.

