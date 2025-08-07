У Німеччині арештували трьох ймовірних членів групи, яка планувала держпереворот

У Німеччині баварське управління кримінальної поліції заарештувало трьох осіб, які, як вважається, належать до групи "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначили німецькі правоохоронці, підозрювані звинувачуються в членстві в терористичній організації та в прагненні насильницьким шляхом повалити державний лад.

Повідомляється, що зранку 7 серпня в Баварії, Саксонії та Тюрингії було проведено вісім обшуків.

За словами слідчих, прокуратура Мюнхена вже видала ордери на арешт трьох чоловіків за підозрою в причетності до терористичної організації та підготовці змови з метою державної зради. Загалом підозрюваними є п'ять чоловіків та одна жінка.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.

У січні Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.