В Германии арестовали трех вероятных членов группы, планировавшей госпереворот

В Германии баварское управление криминальной полиции арестовало трех человек, которые, как считается, принадлежат к группе "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как отметили немецкие правоохранители, подозреваемые обвиняются в членстве в террористической организации и в стремлении насильственным путем свергнуть государственный строй.

Сообщается, что утром 7 августа в Баварии, Саксонии и Тюрингии было проведено восемь обысков.

По словам следователей, прокуратура Мюнхена уже выдала ордера на арест трех мужчин по подозрению в причастности к террористической организации и подготовке заговора с целью государственной измены. Всего подозреваемыми являются пять мужчин и одна женщина.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.

В январе Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.