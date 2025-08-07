Глава МИД Румынии посетила "Охматдет" в Киеве

В Киев прибыла глава Министерства иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою – она посетила детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от российского ракетного удара.

Об этом Цою сообщила в Х, пишет "Европейская правда".

В четверг, 7 августа, Цою прибыла в Киев с первым визитом министра иностранных дел Румынии после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Это сильный сигнал нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Я проведу переговоры с высокопоставленными чиновниками Украины по всем вопросам, представляющим общий интерес, а затем продолжу визит в Черновцы", – отметила она.

День главы румынского МИД начался с визита в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, через год после того, как она была намеренно и жестоко обстреляна российскими войсками.

"Это было ужасное военное преступление, которое шокировало мир и которое не останется безнаказанным", – подчеркнула она.

Также она посетила Школу супергероев, которая действует при Национальном институте рака.

"Это показало мне, что именно за это борются украинцы: за благосостояние своих детей, за свою свободу, за свое будущее. Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее законной борьбе", – подытожила Цою.

Фото: Х

Напомним, в конце июня парламент Румынии утвердил правительство во главе с проевропейским премьером, им стал предыдущий временный президент Илие Боложан.

Недавно румынский президент Никушор Дан заявил, что существуют основания говорить о попытках России повлиять на результат выборов главы Румынии как в конце прошлого года, так и в мае.

Читайте больше о том, как Румыния защищается от агентов влияния РФ.