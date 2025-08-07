Кандидатка на посаду прем'єра Литви розраховує на зустріч з президентом у п'ятницю

Кандидатка на посаду прем'єр-міністра Литви Інга Ругінене розраховує зустрітися з президентом Гітанасом Науседою в п'ятницю, 8 серпня.

Відповідно до литовської конституції, президент за згодою Сейму призначає прем'єр-міністра, доручає йому сформувати уряд і затверджує його склад.

"Мені повідомили, що зустріч має відбутися завтра (у п'ятницю. – Ред.). Думаю, що ми, безумовно, обговоримо багато питань, але давайте дочекаємося певних процедур і дамо цьому час, тому що, безумовно, є багато питань, які необхідно розглянути", – сказала Ругінене.

Вона також припускає, що для її присяги скличуть позачергову сесію Сейму.

"Це, безумовно, буде позачергова сесія, оскільки з вівторка цього тижня починається двотижневий термін затвердження прем'єра. У будь-якому випадку Сейму доведеться зібратися з цього питання, а потім у нас буде ще два тижні на формування уряду", – зазначила кандидатка на посаду прем'єра.

Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

З’ясувалось, що Ругінене відвідувала Росію після кремлівської окупації Криму.

