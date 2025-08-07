Кандидатка на посаду прем'єра Литви відвідувала Росію після окупації Криму

Міністерка соціального захисту та праці Литви Інга Ругінене, яку висунули на посаду прем'єр-міністра, відвідувала Росію після кремлівської окупації Криму.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Про відвідини міністеркою Росії розповів її радник Ігнас Альгірдас Добровольскас.

При цьому він зазначив, що Ругінене має українське коріння.

"Міністерка була в Москві у 2015 і 2018 роках, де відвідувала далеких родичів по лінії бабусі. Сама бабуся родом з Краматорська, Україна", – зазначив радник.

При цьому, за його словами, родичі Ругінене роз'їхалися в радянські часи, частина з них залишилася в Україні, а інша частина переїхала до Росії.

"Міністерка також розуміє українську мову, але говорить не дуже добре. Міністерка підтримує Україну і буде робити це до перемоги Києва", – додав Добровольскас.

Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

Тим часом жителі Литви вважають кандидатуру колишньої прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте найбільш прийнятною на посаду нового очільника уряду.

