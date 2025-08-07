Кандидат на должность премьера Литвы рассчитывает на встречу с президентом в пятницу

Кандидат на должность премьер-министра Литвы Инга Ругинене рассчитывает встретиться с президентом Гитанасом Науседой в пятницу, 8 августа.

Об этом она заявила в комментарии LRT, сообщает "Европейская правда".

Согласно литовской конституции, президент с согласия Сейма назначает премьер-министра, поручает ему сформировать правительство и утверждает его состав.

"Мне сообщили, что встреча должна состояться завтра (в пятницу. – Ред.). Думаю, что мы, безусловно, обсудим много вопросов, но давайте дождемся определенных процедур и дадим этому время, потому что, безусловно, есть много вопросов, которые необходимо рассмотреть", – сказала Ругинене.

Она также предполагает, что для ее присяги созовут внеочередную сессию Сейма.

"Это, безусловно, будет внеочередная сессия, поскольку со вторника на этой неделе начинается двухнедельный срок утверждения премьера. В любом случае Сейму придется собраться по этому вопросу, а потом у нас будет еще две недели на формирование правительства", – отметила кандидат на должность премьера.

Напомним, 6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на должность главы правительства.

Предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

Выяснилось, что Ругинене посещала Россию после кремлевской оккупации Крыма.

