Кількість населення Іспанії сягнула нового рекорду

Чисельність постійного населення Іспанії станом на 1 липня 2025 року становила 49 315 949 жителів, що є найвищим показником за всю історію спостережень.

Такі дані постійної статистики населення від Національного інституту статистики (INE) наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Протягом другого кварталу 2025 року кількість іноземців в Іспанії збільшилася на 95 277 осіб до 7 050 174, тоді як населення з іспанським громадянством збільшилося на 24 534 особи завдяки процесам набуття громадянства.

Протягом другого кварталу 2025 року населення зросло в усіх автономних громадах та в Сеуті, а зменшилося лише в автономному місті Мелілья.

Найбільше зростання спостерігалося в Арагоні (0,91 %), Валенсійській автономній громаді (0,50 %) та на Балеарських островах (0,42 %).

У річному вимірі приріст населення склав 508 475 осіб.

При цьому, як зазначається, приріст населення пов’язаний з міграцією до Іспанії. Основними національностями іммігрантів, які прибули до країни у другому кварталі 2025 року, були колумбійці (36 100 осіб), марокканці (25 000) та венесуельці (21 600).

Раніше повідомляли, що молоді біженці з України фактично допомогли Німеччині не опуститися до критично низьких позначок щодо частки молоді у суспільстві.

Водночас у квітні 2025 року народжуваність в Угорщині встановила новий історичний мінімум.

А у травні 2025 року у Франції вперше з часів Другої світової війни зафіксували демографічний спад – перевищення смертності за останній рік над народжуваністю.