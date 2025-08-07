Население Испании достигло нового рекорда

Численность постоянного населения Испании по состоянию на 1 июля 2025 года составила 49 315 949 жителей, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Такие данные постоянной статистики населения от Национального института статистики (INE) приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

В течение второго квартала 2025 года количество иностранцев в Испании увеличилось на 95 277 человек до 7 050 174, тогда как население с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека благодаря процессам приобретения гражданства.

В течение второго квартала 2025 года население выросло во всех автономных общинах и в Сеуте, а уменьшилось только в автономном городе Мелилья.

Наибольший рост наблюдался в Арагоне (0,91%), Валенсийском автономном сообществе (0,50%) и на Балеарских островах (0,42%).

В годовом исчислении прирост населения составил 508 475 человек.

При этом, как отмечается, прирост населения связан с миграцией в Испанию. Основными национальностями иммигрантов, прибывших в страну во втором квартале 2025 года, были колумбийцы (36 100 человек), марокканцы (25 000) и венесуэльцы (21 600).

Ранее сообщалось, что молодые беженцы из Украины фактически помогли Германии не опуститься до критически низких показателей доли молодежи в обществе.

В то же время в апреле 2025 года рождаемость в Венгрии установила новый исторический минимум.

А в мае 2025 года во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировали демографический спад – превышение смертности за последний год над рождаемостью.