Молоді українські біженці "врятували" демографічну ситуацію в Німеччині

Молоді біженці з України фактично допомогли Німеччині не опуститися до критично низьких позначок щодо частки молоді у суспільстві.

Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства (Destatis), які наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Водночас у статистичному відомстві зазначили, що частка молоді в загальній чисельності населення Німеччини залишається на історично низькому рівні. Так, наприкінці 2024 року в країні проживало близько 8,3 мільйона осіб віком від 15 до 24 років, що становило 10% від усього населення.

Виявилося, що цей відсотковий показник залишається майже незмінним з кінця 2021 року. Утім, утримати таку позначку допоміг саме приплив молодих людей з України, бо після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році цей показник не знизився ще більше.

У статистичному відомстві підрахували, що без імміграції частка молоді наприкінці 2024 року становила б лише 8,6%.

Загалом у Німеччині серед людей з міграційним минулим, 12% були віком 15-24 роки. Згідно зі статистикою, до цієї категорії належать особи, які іммігрували самі, або обоє їхніх батьків іммігрували після 1950 року.

Найвища частка молодих людей – 20,7% – спостерігається серед нащадків іммігрантів. Серед людей, в яких лише один з батьків іммігрант, частка молоді також висока – 20%. У самих іммігрантів цей показник становить 9,2%.

На початку 2024 року в Німеччині проживало менше молодих людей, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС. Найвищий відсоток молоді в ЄС спостерігався в Ірландії (12,6%), за нею йдуть Нідерланди (12,3%) та Данія (12,2%). А найнижчі показники зафіксовані в Болгарії (9,2%) та Литві (9,5%).

Повідомляли також, що у квітні 2025 року народжуваність в Угорщині встановила новий історичний мінімум.

А у травні 2025 року у Франції вперше з часів Другої світової війни зафіксували демографічний спад – перевищення смертності за останній рік над народжуваністю.