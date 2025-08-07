ЗМІ: у політика ультраправої "АдН" знайшли нелегальну зброю і вибухівку

У політика німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", члена районної ради від своєї політсили, знайшли зброю та велику кількість вибухівки.

Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда".

За даними NDR, йдеться про депутата районної ради від "АдН" Філіпа Штайнбека. Офіційно цього ще не підтверджували. Обшуки у політика пройшли ввечері 6 серпня у місті Любтен, де він проживає у приватному будинку разом з дружиною, яка також працює з партією.

У поліції повідомили, що виявили кілька одиниць вогнепальної зброї, володіння якою не відповідає вимогам закону, а також вибухівку. Конкретну кількість та об’єми не розкривають. Підозрюваного не затримали.

Міністр внутрішніх справ землі Мекленбург-Передня Померанія Крістіан Пегель назвав знахідки "тривожними".

В операції брали участь близько 60 правоохоронців, саперів та службові собаки мінно-вибухової служби.

Також 7 серпня стало відомо про затримання у Німеччині трьох ймовірних членів групи "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим у справі є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянського роду, він нібито мав очолити країну після втілення планів заколотників.