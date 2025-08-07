СМИ: у политика ультраправой "АдГ" нашли нелегальное оружие и взрывчатку

У политика немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии", члена районного совета от своей политсилы, нашли оружие и большое количество взрывчатки.

Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".

По данным NDR, речь идет о депутате районного совета от "АдГ" Филипе Штайнбеке. Официально это еще не подтверждали. Обыски у политика прошли вечером 6 августа в городе Любтен, где он проживает в частном доме вместе с женой, которая также работает с партией.

В полиции сообщили, что обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, владение которым не соответствует требованиям закона, а также взрывчатку. Конкретное количество и объемы не раскрывают. Подозреваемого не задержали.

Министр внутренних дел земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель назвал находки "тревожными".

В операции участвовали около 60 правоохранителей, саперы и служебные собаки минно-взрывной службы.

Также 7 августа стало известно о задержании в Германии трех предполагаемых членов группы "рейхсбюргеров", которых обвиняют в сговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым по делу является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянского рода, он якобы должен был возглавить страну после воплощения планов мятежников.