ЗМІ: Швейцарія не домоглась зниження тарифів США на термінових переговорах
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла досягти прогресу на термінових переговорах у Вашингтоні, які стали останньою спробою знизити 39-відсотковий тариф на швейцарський імпорт до США.
Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовника Bloomberg, швейцарська делегація на переговорах з держсекретарем США Марко Рубіо в середу представила нову торгову пропозицію.
Джерело агентства не очікує, що до відʼїзду делегації на чолі з Келлер-Зуттер увечері в середу вдасться досягти суттєво кращих умов торгівлі.
Як відомо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% – найбільший показник для всіх європейських країн.
Його причиною став торговельний профіцит Швейцарії з США у розмірі 38,5 млрд доларів, повʼязаний з доволі специфічними товарами – золотом, фармацевтичною продукцією, годинниками та медичним приладдям.
Підвищений тариф має набути чинності з четверга, 7 серпня.
Оголошення адміністрації Трампа застало керівництво Швейцарії зненацька, але там заявили, що не будуть вдаватись до негайних торговельних заходів у відповідь.