В Швейцарии хотят отменить закупку F-35 после введения Трампом высоких пошлин

Швейцарские политики из разных партий стремятся отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35A у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Голоса, требующие от Швейцарии отказаться или хотя бы пересмотреть запланированную покупку, которая может стоить до 7,3 млрд швейцарских франков ($9,1 млрд), набрали обороты в Берне после того, как Трамп ввел 39% пошлины на швейцарские товары.

"Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарки", – заявил депутат от партии "Зеленых" Бальтазар Глеттли, который весной подал предложение об отмене проекта закупки, которое может быть обсуждено в парламенте в сентябре.

Седрик Вермут, сопредседатель Швейцарской социал-демократической партии, потребовал провести повторный референдум, "чтобы население могло остановить закупку".

Как отмечается, 36 самолетов составляют примерно треть от того, что компания должна была поставить в 2024 году. Lockheed Martin уже в этом году столкнулась с трудностями, понеся убытки в размере $1,6 млрд при отчете о прибылях в июле, после того как Пентагон резко сократил запланированные закупки F-35 на 2026 финансовый год и влил больше денег в программы конкурентов.

"Я не знаю, как наши граждане воспримут закупку истребителей F-35 по ценам, превышающим первоначально предусмотренные, особенно после шока от американских пошлин", – сказал Ганс-Петер Портманн, член партии швейцарской президентши Карин Келлер-Зуттер.

Портманн заявил, что правительство должно рассмотреть "полное или частичное прекращение контракта и просто смириться с потенциальными потерями". Затем, по его мнению, следует изучить, какие пробелы в обороне страны можно устранить благодаря более тесному сотрудничеству с европейскими партнерами.

Напомним, в сентябре 2022 года глава Национальной службы по вооружениям Швейцарии и директор программы истребителей F-35A подписали и, таким образом, окончательно утвердили соглашение о приобретении 36 американских самолетов F-35.

В конце июля 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт до 39% – самый высокий показатель для всех европейских стран.

Его причиной стал торговый профицит Швейцарии с США в размере $38,5 млрд, связанный с довольно специфическими товарами – золотом, фармацевтической продукцией, часами и медицинскими принадлежностями.

Объявление администрации Трампа застало руководство Швейцарии врасплох. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла достичь прогресса на срочных переговорах в Вашингтоне, которые стали последней попыткой снизить 39-процентный тариф.

7 августа большинство обновленных тарифов на импорт, введенных Трампом, вступили в силу.