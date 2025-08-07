Фон дер Ляйен не разговаривала с Трампом об Украине, но ей пересказали лидеры ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не участвовала в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США 6 августа по Украине, но участники телефонных переговоров подробно рассказали ей о результатах.

Об этом рассказала журналистам в Брюсселе 7 августа заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Действительно, президент не участвовала во вчерашнем телефонном разговоре. Она получила основательный брифинг и была на связи с лидерами (которые участвовали в беседе. – Ред.)", – рассказала Подеста.

Она отказалась сообщить, с кем именно общалась фон дер Ляйен об Украине в данном контексте.

Пресс-секретарь добавила, что президент Еврокомиссии "поддерживает постоянный контакт с ними (лидерами государств ЕС. – Ред.), особенно учитывая такой важный вопрос".

"Вы хорошо знаете нашу позицию по поводу мирных переговоров. Мы поддерживаем справедливый и длительный мир для Украины, и наша приверженность этому остается неизменной", – напомнила европосадовица.

"Что касается возможных трехсторонних мирных переговоров, я понимаю, что время, формат и логистика еще не определены, поэтому говорить о чем-то конкретном пока преждевременно", – подытожила Подеста.

Напомним, разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами состоялся после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.