Зеленский обсудил с Трампом и лидерами ЕС форматы встреч на уровне глав государств

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.

Об этом президент сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский в четверг, 7 июля, сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата и один трехсторонний.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от российской стороны. Время завершать войну", – подчеркнул украинский президент.

Также Зеленский сообщил о разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия", – заявил он.

По его словам, война в Европе, и Украина – неотъемлемая часть Европы, а потому Европа должна быть участницей соответствующих процессов.

В ходе беседы лидеры скоординировали позиции, а также договорились о дальнейших переговорах.

"Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов – Украины, всей Европы и Соединенных Штатов", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся разговор Дональда Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами.

После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.

Как узнала "ЕвроПравда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не участвовала в телефонном разговоре с президентом США 6 августа, но ей подробно рассказали о ее результатах лидеры государств Европейского Союза.