ЗМІ: глава МЗС Туреччини та Лавров обговорили переговори щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та очільник МЗС РФ Сергєй Лавров обговорили поточний стан мирних переговорів, спрямованих на врегулювання війни між Росією та Україною

Про це турецькій газеті Yeni Şafak повідомили співрозмовники у турецькому зовнішньополітичному відомстві, пише "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників у дипломатичних колах, у четвер, 7 серпня, Фідан провів телефонну розмову з Лавровим.

Під час розмови основна увага була приділена останнім подіям у переговорах між Росією та Україною.

За словами співрозмовників, сторони обговорили поточний стан переговорів, спрямованих на врегулювання війни.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським та іншими європейськими лідерами.

ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітися з Путіним "уже наступного тижня", а згодом – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.

У четвер, 7 серпня, Зеленський поспілкувався із лідерами Франції та Німеччини щодо розмови із Трампом.