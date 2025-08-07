СМИ: глава МИД Турции и Лавров обсудили переговоры по войне в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили текущее состояние мирных переговоров, направленных на урегулирование войны между Россией и Украиной.

Об этом турецкой газете Yeni Şafak сообщили собеседники в турецком внешнеполитическом ведомстве, пишет "Европейская правда".

По информации собеседников в дипломатических кругах, в четверг, 7 августа, Фидан провел телефонный разговор с Лавровым.

Во время разговора основное внимание было уделено последним событиям в переговорах между Россией и Украиной.

По словам собеседников, стороны обсудили текущее состояние переговоров, направленных на урегулирование войны.

Напомним, накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами.

СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а впоследствии – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.

В четверг, 7 августа, Зеленский пообщался с лидерами Франции и Германии относительно разговора с Трампом.