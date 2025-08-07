В ЕС говорят, что мир пережил третий самый теплый июль в истории наблюдений

В этом году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений.

Об этом сообщило в четверг, 7 августа, агентство Европейского Союза, которое отслеживает глобальное потепление, пишет AP, передает "Европейская правда".

Несмотря на несколько более низкую среднюю глобальную температуру, ученые заявили, что в июле сохранялись экстремальные погодные явления, включая жару и смертоносные наводнения.

"Через два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений, ряд рекордов глобальной температуры прекратился – по крайней мере, пока. Но это не означает, что климатические изменения остановились", – заявил Карло Буонтемпо, директор Службы по вопросам изменения климата Copernicus.

Он подчеркнул, что служба продолжает наблюдать последствия глобального потепления.

Мониторинговое агентство ЕС заявило, что следует ожидать новых температурных рекордов и еще более экстремальных климатических явлений, если концентрация парниковых газов в атмосфере не будет снижена.

Служба по вопросам изменения климата сообщила, что средняя температура поверхности Земли в прошлом месяце все еще была на 1,25°C выше, чем в доиндустриальный период 1850–1900 годов, до того, как люди начали широко сжигать нефть, газ и уголь.

По данным службы, средняя глобальная температура воздуха на поверхности в июле достигла 16,68°C, что на 0,45°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы для этого месяца.

Несмотря на несколько более прохладный июль, 12-месячный период с августа 2024 года по июль 2025 года был на 1,53°C теплее доиндустриального уровня, превысив порог, установленный в 2015 году для ограничения антропогенного потепления до 1,5°C.

Жюльен Николас, старший научный сотрудник Copernicus, отметил, что важно рассматривать снижение температуры прошлого месяца в контексте двух аномальных лет с точки зрения потепления.

"Мы действительно выходим из серии рекордных глобальных температур, которая длилась почти два года", – сказал он.

Николас добавил, что пока будет продолжаться долгосрочная тенденция к потеплению, экстремальные погодные явления будут продолжаться.

Напомним, 26 июля в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы этого же дня ожидалось до 43°C.