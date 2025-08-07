Кандидатка в топ-судді Німеччини відмовилась від посади на тлі сварки в коаліції

Юристка Фрауке Брозіус-Герсдорф відмовилась претендувати на посаду судді Конституційного суду Німеччини після того, як її кандидатура розсварила партії німецької урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

У своїй заяві Фрауке Брозіус-Герсдорф пояснила відмову боротись за посаду конституційної судді заявами фракції консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі: їй дали зрозуміти, що обрання неможливе.

Юристка поскаржилась, що представники ХДС/ХСС відмовились запросити її на засідання фракції, аби обговорити висунуті претензії – зокрема нібито підтримку ліберальнішої позиції щодо абортів та непідтверджені звинувачення у плагіаті.

"Продовжувати боротьбу має сенс лише тоді, коли є реальні шанси на перемогу, яких, на жаль, більше немає", – констатувала вона.

Кандидатуру Фрауке Брозіус-Герсдорф активно підтримувала Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до коаліції разом з консерваторами.

Але голосування за неї так і не винесли в Бундестаг через спротив більш консервативної частини фракції ХДС/ХСС.

Ситуація довкола призначення Брозіус-Герсдорф оприявнила чи не першу відкриту розбіжність у нинішній коаліції Німеччини, яка викликала рідкісну критику президента.

Тим часом у Німеччині керівний консервативний блок ХДС/ХСС втратив у симпатіях виборців, що поставило їх на один рівень з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН").