Кандидатка в топ-судді Німеччини відмовилась від посади на тлі сварки в коаліції
Юристка Фрауке Брозіус-Герсдорф відмовилась претендувати на посаду судді Конституційного суду Німеччини після того, як її кандидатура розсварила партії німецької урядової коаліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
У своїй заяві Фрауке Брозіус-Герсдорф пояснила відмову боротись за посаду конституційної судді заявами фракції консерваторів ХДС/ХСС у Бундестазі: їй дали зрозуміти, що обрання неможливе.
Юристка поскаржилась, що представники ХДС/ХСС відмовились запросити її на засідання фракції, аби обговорити висунуті претензії – зокрема нібито підтримку ліберальнішої позиції щодо абортів та непідтверджені звинувачення у плагіаті.
"Продовжувати боротьбу має сенс лише тоді, коли є реальні шанси на перемогу, яких, на жаль, більше немає", – констатувала вона.
Кандидатуру Фрауке Брозіус-Герсдорф активно підтримувала Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до коаліції разом з консерваторами.
Але голосування за неї так і не винесли в Бундестаг через спротив більш консервативної частини фракції ХДС/ХСС.
Ситуація довкола призначення Брозіус-Герсдорф оприявнила чи не першу відкриту розбіжність у нинішній коаліції Німеччини, яка викликала рідкісну критику президента.
Тим часом у Німеччині керівний консервативний блок ХДС/ХСС втратив у симпатіях виборців, що поставило їх на один рівень з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН").