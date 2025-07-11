Німецьку коаліцію сколихнула суперечка щодо призначення судді Конституційного суду

Між партіями німецької урядової коаліції – Християнсько-демократичним союзом і соціал-демократами – спалахнула суперечка через призначення судді Конституційного суду Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Соціал-демократична партія номінувала на посаду судді Конституційного суду професорку Потсдамського університету Фрауке Брозіус-Герсдорф, але ХДС відмовився підтримувати її кандидатуру.

Офіційно консерватори пояснюють своє рішення закидами в плагіаті в докторській дисертації Брозіус-Герсдорф 1997 року, які зʼявились нещодавно.

"Необхідною передумовою для врегулювання ситуації є те, що кандидати на цю посаду (судді Конституційного суду. – Ред.) не викликають жодних професійних сумнівів. На нашу думку, це вже не є повністю так", – заявив у п'ятницю Штеффен Білгер, член керівництва ХДС у Бундестазі.

Але у СДПН вважають звинувачення в плагіаті безпідставними, а справжньою причиною опозиції консерваторів є її відносно ліберальна позиція щодо абортів: Брозіус-Герсдорф раніше розробила правову основу для декриміналізації абортів у Німеччині.

Шість депутатів ХДС на умовах анонімності підтвердили Politico, що у фракції є два-три десятки політиків, які планувати проголосувати проти кандидатури Брозіус-Герсдорф, і керівництво фракції не змогло переконати їх змінити думку.

У результаті парламентське голосування щодо призначення Брозіус-Герсдорф, заплановане на п'ятницю, було відкладене, що викликало обурення в Соціал-демократичній партії.

"Ми є свідками того, як висококваліфікована кандидатка з бездоганною кар'єрою та широким професійним визнанням стає жертвою безпідставної наклепницької кампанії", – заявив депутат СДПН Дірк Візе.

Як зазначає Politico, цей інцидент оприявнив розкол усередині урядової коаліції Німеччини та її відносну нестабільність з огляду на незначну парламентську більшість.

Паралельно між керівними партіями Німеччини спалахнули суперечки щодо того, як саме реформувати механізм обмеження державних запозичень – ще до того, як почалася фактична робота з цього питання.

Тим часом популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка зросла минулого місяця на тлі ефективної зовнішньої політики, знову почала падати.