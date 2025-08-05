У Німеччині керівні християнські демократи і ультраправі зрівнялися в опитуванні

У Німеччині керівний консервативний блок ХДС/ХСС втратив у симпатіях виборців, що поставило їх на один рівень з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН").

Про це свідчить опитування RTL/ntv, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

ХДС/ХСС втратили один відсотковий пункт у порівнянні з попереднім опитуванням і тепер мають однакові з "АдН" 25%.

Якби федеральні вибори відбулися в неділю, свої рейтинги зберегли б Зелені (12%), Ліва партія (12%) та СДПН (13%).

Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) піднявся б на один відсотковий пункт до 4%, тоді як Вільна демократична партія залишилася б на рівні 3%. Це означає, що обидві партії наразі не потраплять до Бундестагу. Частка тих, хто не проголосував і не визначився з вибором, залишається високою – 24%.

У рейтингу політиків міністр оборони Борис Пісторіус залишається на першому місці з 61 балом, незважаючи на втрату одного пункту.

За ним йдуть прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст (53 бали, +/-0) та керівник відомства канцлера Торстен Фрай (42 бали, -1). Канцлер Фрідріх Мерц посідає сьоме місце (38 балів, +/-0), а віцеканцлер Ларс Клінгбайль відкотився на восьме місце (37 балів), втративши значні чотири бали.

Замикає рейтинг співголова "АдН" Тіно Хрупалла з 15 балами – на один бал він відстає від соратниці Аліси Вайдель та лідерки АСВ Сари Вагенкнехт (по 16 балів).

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Нещодавно повідомлялося, що вперше з середини травня рейтинг "Альтернативи для Німеччини" піднявся до 25%.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".