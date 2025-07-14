Президент Німеччини дорікнув коаліції через провал із суддями Конституційного суду

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував керівну коаліцію у складі блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії за те, що вона не змогла затвердити в Бундестазі кандидатури трьох нових членів Федерального конституційного суду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Штайнмаєра наводить DW.

Німецький президент підкреслив: йдеться "не про дрібниці", а про авторитет і функціонування конституційного органу, який також є вищим судом Німеччини.

"Якщо ви почитаєте газети на цих вихідних, то побачите, що коаліція сама собі зашкодила", – сказав він.

За словами Штайнмаєра, він далекий від того, щоб стверджувати, що те, що відбувається, завдає шкоди КС – "принаймні, якщо рішення будуть ухвалені найближчим часом".

Однак якщо цього не відбудеться, це буде приводом для занепокоєння, додав він.

Голосування у Бундестазі щодо кандидатур нових суддів КС мало відбутися 11 липня, але було зірвано в останній момент через те, що принаймні одна з кандидатів – професорка права Фрауке Брозіус-Герсдорф – не змогла заручитися підтримкою необхідної кількості депутатів.

Кандидатуру Фрауке Брозіус-Герсдорф висунули соціал-демократи, але ХДС відмовився її підтримувати.

Офіційно консерватори пояснюють своє рішення закидами в плагіаті в докторській дисертації Брозіус-Герсдорф 1997 року, які зʼявились нещодавно.

Голосування щодо кандидатур нових суддів КС у підсумку відклали, тепер його призначено на осінь.

Як зазначали ЗМІ, цей випадок продемонстрував розкол усередині урядової коаліції Німеччини та її відносну нестабільність з огляду на незначну парламентську більшість.

Паралельно між керівними партіями Німеччини спалахнули суперечки щодо того, як саме реформувати механізм обмеження державних запозичень – ще до того, як почалася фактична робота з цього питання.

Тим часом популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка зросла минулого місяця на тлі ефективної зовнішньої політики, знову почала падати.