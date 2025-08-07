Кандидатка в топ-судьи Германии отказалась от должности на фоне ссоры в коалиции

Юрист Фрауке Брозиус-Герсдорф отказалась претендовать на должность судьи Конституционного суда Германии после того, как ее кандидатура разделила партии немецкой правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

В своем заявлении Фрауке Брозиус-Герсдорф объяснила отказ бороться за должность конституционного судьи заявлениями фракции консерваторов ХДС/ХСС в Бундестаге: ей дали понять, что избрание невозможно.

Юрист пожаловалась, что представители ХДС/ХСС отказались пригласить ее на заседание фракции, чтобы обсудить выдвинутые претензии – в частности, якобы поддержку более либеральной позиции по абортам и неподтвержденные обвинения в плагиате.

"Продолжать борьбу имеет смысл только тогда, когда есть реальные шансы на победу, которых, к сожалению, больше нет", – констатировала она.

Кандидатуру Фрауке Брозиус-Герсдорф активно поддерживала Социал-демократическая партия Германии, которая входит в коалицию вместе с консерваторами.

Но голосование за нее так и не вынесли в Бундестаг из-за сопротивления более консервативной части фракции ХДС/ХСС.

Ситуация вокруг назначения Брозиус-Герсдорф проявила едва ли не первое открытое разногласие в нынешней коалиции Германии, что вызвало редкую критику президента.

Между тем в Германии правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял в симпатиях избирателей, что поставило их на один уровень с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдН").