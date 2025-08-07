У Литві проводять перевірку через інцидент з ймовірним підводним дроном з Росії

Служба охорони держкордону Литви проводить перевірку у зв’язку з можливою появою у територіальних водах країни підводного дрона з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

На початку серпня поблизу Ніди в литовські територіальні води, можливо, проник підводний дрон з боку Росії. Про це минулої суботи повідомили мешканці, які спостерігали за "Регатою в Куршській затоці".

„Було видно, як прикордонний катер стрімко кинувся за підводним дроном. Це виглядало нетипово, адже прикордонники майже ніколи не патрулюють цю частину Куршської затоки", – розповів один з очевидців.

У четвер старший спеціаліст із зв'язків з громадськістю Прикордонного загону берегової охорони Служби охорони державного кордону Айсте Жалнерайтене підтвердила порталу, що 2 серпня в акваторії Куршської затоки дійсно був помічений підозрілий об'єкт.

„2 серпня в Куршській затоці було зафіксовано об'єкт, який, можливо, перетнув кордон Литовської Республіки з боку Росії. Наразі Відділ досудових розслідувань Управління кримінальних розслідувань Служби охорони держкордону проводить перевірку обставин. Після цього буде прийнято рішення про початок досудового розслідування", – повідомила вона.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до генсека НАТО Марка Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".