В Литве проводят проверку из-за инцидента с вероятным подводным дроном из России

Служба охраны госграницы Литвы проводит проверку в связи с возможным появлением в территориальных водах страны подводного дрона из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В начале августа вблизи Ниды в литовские территориальные воды, возможно, проник подводный дрон со стороны России. Об этом в минувшую субботу сообщили жители, наблюдавшие за "Регатой в Куршском заливе".

"Было видно, как пограничный катер стремительно бросился за подводным дроном. Это выглядело нетипично, ведь пограничники почти никогда не патрулируют эту часть Куршского залива", – рассказал один из очевидцев.

В четверг старший специалист по связям с общественностью Пограничного отряда береговой охраны Службы охраны государственной границы Айсте Жалнерайтене подтвердила порталу, что 2 августа в акватории Куршского залива действительно был замечен подозрительный объект.

"2 августа в Куршском заливе был зафиксирован объект, который, возможно, пересек границу Литовской Республики со стороны России. Сейчас Отдел досудебных расследований Управления уголовных расследований Службы охраны госграницы проводит проверку обстоятельств. После этого будет принято решение о начале досудебного расследования", – сообщила она.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.

Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".