Греція може продовжити заборону на надання притулку вихідцям з Північної Африки

Греція може продовжити призупинення розгляду заяв про надання притулку, прийняте парламентом минулого місяця, якщо потоки мігрантів з Лівії знову почнуть зростати.

Про це заявив у четвер міністр міграції Танос Плевріс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.

Плевріс сказав, що не виключає продовження призупинення, якщо виникне "нова криза".

Прибуття нелегальних мігрантів на Крит стрімко скоротилося після того, як нове законодавство набуло чинності: з 2642 за перший тиждень липня до 900 за весь період з того часу.

Готується нове законодавство, яке чітко визначить, що "той, хто в'їжджає в країну нелегально, отримає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років", сказав Плевріс, маючи на увазі тих, хто не тікає від збройного конфлікту і може претендувати на отримання притулку.

Правозахисні групи звинувачують Грецію в тому, що вона силою повертає шукачів притулку на своїх морських і сухопутних кордонах.

Цього року прикордонне агентство Європейського Союзу заявило, що розглядає 12 випадків можливих порушень прав людини з боку Греції. Уряд Греції заперечує правопорушення.

"Всі європейські країни зараз розуміють, що не можна мати відкриті кордони, не можна зустрічати нелегальних мігрантів з квітами. Повинен бути чіткий сигнал, що країни мають кордони, що Європа перевищила свої можливості і більше не прийматиме нелегальних мігрантів", – сказав Плевріс.

Греція відправила два фрегати для патрулювання біля берегів Лівії і розпочала підготовку лівійських офіцерів берегової охорони на Криті в рамках плану зміцнення співпраці і допомоги двом країнам у стримуванні прибуття мігрантів.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який зокрема передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.