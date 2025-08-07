Греция может продлить запрет на предоставление убежища выходцам из Северной Африки

Греция может продлить приостановку рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, принятое парламентом в прошлом месяце, если потоки мигрантов из Ливии снова начнут расти.

Об этом заявил в четверг министр миграции Танос Плеврис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В июле правоцентристское правительство приостановило рассмотрение просьб о предоставлении убежища от мигрантов, прибывающих из Северной Африки по морю, как минимум на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.

Плеврис сказал, что не исключает продления приостановки, если возникнет "новый кризис".

Прибытие нелегальных мигрантов на Крит резко сократилось после того, как новое законодательство вступило в силу: с 2642 за первую неделю июля до 900 за весь период с того момента.

Готовится новое законодательство, которое четко определит, что "тот, кто въезжает в страну нелегально, получит тюремное заключение сроком до пяти лет", сказал Плеврис, имея в виду тех, кто не бежит от вооруженного конфликта и может претендовать на получение убежища.

Правозащитные группы обвиняют Грецию в том, что она силой возвращает искателей убежища на своих морских и сухопутных границах.

В этом году пограничное агентство Европейского Союза заявило, что рассматривает 12 случаев возможных нарушений прав человека со стороны Греции. Правительство Греции отрицает правонарушения.

"Все европейские страны сейчас понимают, что нельзя иметь открытые границы, нельзя встречать нелегальных мигрантов с цветами. Должен быть четкий сигнал, что страны имеют границы, что Европа превысила свои возможности и больше не будет принимать нелегальных мигрантов", – сказал Плеврис.

Греция отправила два фрегата для патрулирования у берегов Ливии и начала подготовку ливийских офицеров береговой охраны на Крите в рамках плана укрепления сотрудничества и помощи двум странам в сдерживании прибытия мигрантов.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.