У Чехії двом українцям, які стріляли з рогатки по вантажівці, загрожує ув'язнення

У Чехії прокуратура вимагає тюремного увʼязнення для українців віком 28 і 39 років, які під час руху по автомагістралі розбили бічне вікно ваговоза, імовірно, пострілом з рогатки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інцидент стався ще наприкінці січня на автомагістралі D5 у напрямку з міста Пльзень. За версією слідства, пасажир BMW під час обгону ваговоза, ймовірно, пострілом з рогатки розбив бічне вікно кабіни.

На відео, знятому на бортову камеру одного з водіїв, видно, що BMW на рівні ваговоза гальмує, далі з бічного вікна пасажирського сидіння висувається голова, а потім від кабіни ваговоза відлітають осколки. Водій BWM потім різко додає газу і їде геть.

Випадок обійшовся без травм, оскільки водій ваговоза безпечно зупинився на узбіччі.

Прокурор Пльзенського краю вважає, що громадяни України могли своїми діями спричинити серйозну ДТП, оскільки водій пошкодженого ваговоза на момент інциденту їхав на швидкості 90 км/год і лише завдяки вчасній реакції інших водіїв не сталося масової аварії.

Вона просить три роки тюремного ув'язнення для 39-річного обвинуваченого – водія BMW, а його пасажира – на два роки більше.

28-річний українець заявив на допиті, що "лише показав водієві вантажівки середній палець, бо він несподівано почав обганяти іншу вантажівку, і мій колега через це мусив зменшити швидкість і пропустити його".

Він заперечив, що стріляв у ваговоз, і припустив, що скло розбилось через камені, які відлітали від автомобілів, що проїжджали повз, або з вини водія ваговоза, бо він "жестикулював руками".

Раніше стало відомо, що в польському місті Сопот затримали 36-річного громадянина України, якого звинувачують в атаці на об'єкт інфраструктури – йдеться, зокрема, про обладнання місцевого водопроводу.

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.