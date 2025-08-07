В Чехии двум украинцам, стрелявшим из рогатки по грузовику, грозит тюремное заключение

В Чехии прокуратура требует тюремного заключения для украинцев в возрасте 28 и 39 лет, которые во время движения по автомагистрали разбили боковое окно грузовика, предположительно выстрелом из рогатки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Инцидент произошел еще в конце января на автомагистрали D5 в направлении из города Пльзень. По версии следствия, пассажир BMW во время обгона грузовика, вероятно, выстрелом из рогатки разбил боковое окно кабины.

На видео, снятом на бортовую камеру одного из водителей, видно, что BMW на уровне грузовика тормозит, далее из бокового окна пассажирского сиденья высунута голова, а затем от кабины грузовика отлетают осколки. Водитель BWM затем резко добавляет газ и уезжает.

Инцидент обошелся без травм, поскольку водитель грузовика безопасно остановился на обочине.

Прокурор Пльзенского края считает, что граждане Украины своими действиями могли вызвать серьезное ДТП, поскольку водитель поврежденного грузовика на момент инцидента ехал со скоростью 90 км/ч и только благодаря своевременной реакции других водителей не произошла массовая авария.

Она просит три года тюремного заключения для 39-летнего обвиняемого – водителя BMW, а его пассажира – на два года больше.

28-летний украинец заявил на допросе, что "только показал водителю грузовика средний палец, потому что он неожиданно начал обгонять другой грузовик, и мой коллега из-за этого был вынужден снизить скорость и пропустить его".

Он отрицал, что стрелял в грузовик, и предположил, что стекло разбилось из-за камней, которые отлетают от проезжающих мимо автомобилей, или по вине водителя грузовика, потому что он "жестикулировал руками".

Ранее стало известно, что в польском городе Сопот задержали 36-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в атаке на объект инфраструктуры – речь идет, в частности, об оборудовании местного водопровода.

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.