У трьох країнах Європи затримали пʼятьох підозрюваних у ввезенні мігрантів із Сирії

Поліцейська операція Німеччини та Нідерландів призвела до затримання пʼяти людей, яким інкримінують незаконне ввезення сирійських мігрантів до Європи.

Про це в четвер повідомила поліція Мюнхена та прокуратура німецького міста Вайден, пише "Європейська правда".

У межах операції у Німеччині, Нідерландах та Боснії і Герцеговині були затримані пʼятеро громадян Сирії віком від 26 до 37 років.

Їх звинувачують у незаконному ввезенні з 2021 року щонайменше 500 сирійців до Європи – зокрема через так званий балканський маршрут, але слідчі вважають, що "фактична кількість випадків значно вища".

За переправлення сирійців зловмисники брали до 4500 євро і, за оцінками, заробили щонайменше 1,4 мільйона євро протягом 2022-2025 років.

Німецькі та нідерландські правоохоронці також здійснили обшуки за трьома адресами в містах Дортмунд і Бохум у Німеччині та Гаутен у Нідерландах.

"Було вилучено значну кількість доказів, зокрема смартфони та транспортні засоби, які використовувалися для скоєння злочину, а також невелику кількість наркотиків", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року Німеччина вперше за тривалий час більше не є лідером у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку.

У Німеччині також спостерігають значне зниження кількості заявок на притулок.