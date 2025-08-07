В трех странах Европы задержали пятерых подозреваемых в ввозе мигрантов из Сирии

Полицейская операция Германии и Нидерландов привела к задержанию пяти человек, которым инкриминируют незаконный ввоз сирийских мигрантов в Европу.

Об этом в четверг сообщила полиция Мюнхена и прокуратура немецкого города Вайден, пишет "Европейская правда".

В рамках операции в Германии, Нидерландах и Боснии и Герцеговине были задержаны пятеро граждан Сирии в возрасте от 26 до 37 лет.

Их обвиняют в незаконном ввозе с 2021 года не менее 500 сирийцев в Европу – в частности через так называемый балканский маршрут, но следователи считают, что "фактическое количество случаев значительно выше".

За переправку сирийцев злоумышленники брали до 4500 евро и, по оценкам, заработали не менее 1,4 миллиона евро в течение 2022-2025 годов.

Немецкие и нидерландские правоохранители также провели обыски по трем адресам в городах Дортмунд и Бохум в Германии и Гаутен в Нидерландах.

"Было изъято значительное количество доказательств, в частности смартфоны и транспортные средства, которые использовались для совершения преступления, а также небольшое количество наркотиков", – говорится в заявлении.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года Германия впервые за длительное время больше не является лидером в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища.

В Германии также наблюдается значительное снижение количества заявок на убежище.