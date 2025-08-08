Премьер Британии раскритиковал Израиль за план взять Газу под полный контроль

Премьер-министр Великобритании раскритиковал решение властей Израиля о взятии под полный контроль сектора Газы.

Об этом говорится в заявлении британского премьера, которое он опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".

Стармер назвал "ошибочным" решение Израиля о полном контроле над Газой и призвал пересмотреть его.

"Эти действия не приведут к прекращению конфликта и не помогут обеспечить освобождение заложников. Это приведет лишь к новому кровопролитию", – убежден он.

Стармер также выразил обеспокоенность из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе, а также из-за "ужасных и бесчеловечных" условий, в которых боевики ХАМАС удерживают заложников.

"Нам необходимо прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи, освобождение всех заложников ХАМАС и урегулирование на основе переговоров. ХАМАС не может играть никакой роли в будущем Газы и должен уйти и разоружиться", – подчеркнул глава правительства Британии.

По его словам, Британия вместе с союзниками работает над долгосрочным планом по обеспечению мира в регионе в рамках решения на основе двух государств и "в конечном итоге, по достижению более светлого будущего для палестинцев и израильтян".

"Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает на наших глазах. Наше послание четкое: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны отказаться от пути разрушения", – резюмировал Стармер.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.

Ранее европейские страны, среди которых Франция и Германия, начали сбрасывать с воздуха помощь для гражданского населения в секторе Газы.

Также ряд западных государств, в частности Франция и Великобритания, заявили о готовности признать Палестину как государство.