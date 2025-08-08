Во Франкфурте обнаружили и обезвредили 500-килограммовую бомбу

В немецком Франкфурте-на-Майне в четверг обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, после чего провели ее обезвреживание.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Бомбу обнаружили днем 7 августа, а ее обезвреживание завершили только поздно вечером.

По данным местных властей, боеприпас представлял опасность для жителей, из-за чего около 2500 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Впоследствии власти отчитались об успешном обезвреживании бомбы.

"Обезвреживание бомбы времен Второй мировой войны было успешным. Опасности больше нет. Ограждения сняты, к месту происшествия можно снова подходить", – говорилось в заявлении.

Изначально планировалось взорвать 500-килограммовую бомбу SAP 1000 американского производства, однако, как отметил представитель пожарной службы, план и порядок действий пришлось обновить и детонатор извлекали из бомбы вручную.

Напомним, 6 августа на месте разрушенного моста Каролы в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльба – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Это четвертая бомба времен Второй мировой войны, найденная с начала работ сноса моста Каролы.

В начале июня в немецком Кельне состоялась крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.