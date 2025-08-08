Глава МЗС Фінляндії сподівається, що Трамп запровадить санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила сподівання, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить санкції проти Росії.

Про це фінська міністерка заявила в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен переконана, що тиск на Росію допоможе покласти край розв'язаній нею війні проти України.

"Я щиро сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції", – сказала вона.

За словами Валтонен, Росія продемонструвала певну готовність до переговорів, оскільки збільшення поставок зброї в Україну посилює тиск на неї, "змушуючи її шукати вихід із війни".

Як відомо, у п’ятницю, 8 серпня, спливає оголошений Дональдом Трампом 10-денний дедлайн, після якого очільник Білого дому пригрозив запровадити проти РФ вторинні санкції.

Коментуючи ситуацію із дедлайном, Трамп заявив, що слово лишається за господарем Кремля Владіміром Путіним.

Варто зазначити, що після поїздки спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп почав говорити про "значний прогрес".

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.