Глава МИД Финляндии надеется, что Трамп введет санкции против России
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что администрация президента США Дональда Трампа введет санкции против России.
Об этом финский министр заявила в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".
Валтонен убеждена, что давление на Россию поможет положить конец развязанной ею войне против Украины.
"Я искренне надеюсь, что президент Трамп введет эти санкции", – сказала она.
По словам Валтонен, Россия продемонстрировала определенную готовность к переговорам, поскольку увеличение поставок оружия в Украину усиливает давление на нее, "заставляя ее искать выход из войны".
Как известно, в пятницу, 8 августа, истекает объявленный Дональдом Трампом 10-дневный дедлайн, после которого глава Белого дома пригрозил ввести против РФ вторичные санкции.
Комментируя ситуацию с дедлайном, Трамп заявил, что слово остается за хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что после поездки спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп начал говорить о "значительном прогрессе".
Напомним, в Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.