Туреччина закликала до тиску на Ізраїль через план із взяття Гази під контроль

Туреччина у п’ятницю закликала міжнародну спільноту не допустити реалізації планів Ізраїлю щодо встановлення контролю над Газою.

Про це йдеться у заяві турецького Міністерства закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві МЗС Туреччини назвало ізраїльські плани щодо Гази "важким ударом" по миру і безпеці.

У відомстві зазначили, що Ізраїль має "негайно скасувати свої військові плани, погодитися на перемир’я в Газі та розпочати переговори з метою врегулювання на основі рішення про дві держави".

"Ми закликаємо міжнародну спільноту виконати свої обов'язки, щоб запобігти реалізації цього рішення, яке має на меті зробити Газу непридатною для життя та примусово виселити палестинців з їхніх земель, що суперечить міжнародному праву та гуманітарним цінностям", – підкреслено в заяві.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.